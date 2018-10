L’ambiance était bizarre autour et dans les stades de Pro League ce week-end. Comme si tout le monde était encore groggy après l’uppercut de l’opération Mains propres. Le sujet de conversation, ce n’était pas les points perdus par Bruges et le Standard, le retour en force de Trossard ou les deux passes décisives de Mbokani. Non, tout le monde ne parlait que de l’affaire. Près de deux semaines après les premières révélations. Avant, pendant et après les rencontres.

(...)