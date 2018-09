Un commentaire de Miguel Tasso.

Il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Il y a d’abord eu les trophées UEFA, récompensant les meilleurs joueurs d’Europe. Lundi, c’était au tour de la Fifa d’organiser sa soirée des Oscars, pardon des The Best.

On peut s’interroger, au passage, sur l’intérêt de décerner autant de prix individuels dans un sport collectif. C’est à la fois subjectif, aléatoire et lassant. Et on se rend compte, en prime, combien l’ego des stars du ballon rond est surdimensionné.