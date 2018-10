Football L'assist sans y toucher: le nouveau cauchemar des défenses Nicolas Christiaens

Luis Suarez est sorti de Tottenham-Barcelone sans marquer et sans donner de passe décisive officielle. Pourtant, il fut l'auteur de deux véritables "assists".



"Touchez pas au grisbi" ! Le geste le plus déroutant du moment rappellera de bons souvenirs aux fans de Jean Gabin. Il consiste à laisser passer le ballon sans en changer sa trajectoire. Eden Hazard l'a popularisé lors du Mondial, Carcela s'en est servi pour faire marquer Djenepo contre Anderlecht et Luis Suarez a "inscrit" un doublé en la matière, ce mercredi, à Wembley. On vous explique pourquoi ce geste va envahir les terrains dans les semaines à venir.



(...)