C’est le 1er juillet 1990, née de la fusion entre le Football Club Tubize et Amis Réunis Tubize, que l’Association Football Clubs Tubize voit le jour. Parti de la P2, le club a alors gravi les échelons un à un, pour atteindre l’élite du football belge en 2008. Après une victoire historique lors du tour final de D2, les Sang et Or accédaient pour la première fois à la D1. Même si l’aventure n’a duré qu’une saison, elle a marqué à jamais l’histoire du club.

(...)