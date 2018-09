Qui dit Anderlecht - Union, dit les grands derbies bruxellois des années ‘50, ‘60 et même ‘70. Les deux derniers étaient des matches de Coupe. Anderlecht a facilement gagné en 1980 (2-0), mais les anciens se souviennent surtout du 2-1 de 1975.

Le grand Anderlecht, vainqueur de sa première Coupe d’Europe, cette année-là, avait dû attendre les prolongations pour battre le petit Union, relégué en D3. Jan Verheyen (74 ans), papa de Gert, venait de passer d’Anderlecht au Parc Duden. Il a reçu La DH chez lui à Hoogstraten pour évoquer le match et ses deux clubs bruxellois. "Anderlecht avait eu chaud, ce soir-là. On ne méritait pas l’élimination."

Vous avez mené jusqu’à la 85e, jusqu’à l’égalisation d’un certain Thorsten Frank Andersen. Rensenbrink a marqué le but de la qualification à la 95e.

"Je suppose que les vedettes n’avaient pas trop envie de jouer ce match… Je ne savais plus qu’on avait été si proche de la qualification. Par contre, je me souviens du coup de pied que mon ami Jean Dockx m’avait donné. On partageait la chambre à Anderlecht. Mais il ne m’a pas raté."

