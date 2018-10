Même si Mogi Bayat n’est pas aimé par la plupart de ses collègues, la loi du silence est sacrée dans le monde des agents. Et ceux qui parlent, le font en off.

Sauf Jacques Lichtenstein, un des plus anciens dans le métier (il a commencé en 1992). "Peur de parler ? De qui aurais-je peur ?", dit Lichtenstein, patron de la boîte Eleven Management. "Mon père ayant combattu pour l’armée israélienne en temps de guerre, il en faut plus que ce genre de personnage pour me faire peur."

On sait depuis longtemps que Mogi et vous n’êtes pas les meilleurs amis. N’avez-vous jamais collaboré ?

"Lors de ses débuts comme agent, on a fait deux dossiers ensemble. La prolongation de contrat de Vossen à Genk et le transfert de Gorius de Malines à Genk. Les deux joueurs travaillaient avec mon bureau, mais Dirk Degraen (l’ancien directeur général de Genk) n’a facilité l’aboutissement de ces deux dossiers que lorsque Mogi est intervenu. Puis, Mogi a proposé un de mes joueurs à un club. Quand j’en ai parlé à l’entraîneur de ce club, il m’a dit que ce joueur ne l’intéressait pas. ‘Pas grave’ , m’a dit Mogi. ‘Ils devront s’en débarrasser, ce qui nous permettra de percevoir à nouveau des commissions quand on le revendra. ’ À ce moment-là, j’ai compris à quel style de personnage j’avais à faire."

Votre collégialité a tourné à la haine.

"En ce qui me concerne, je ne fais aucune fixation sur lui. Il ne représente en rien pour moi une référence, contrairement à d’autres qui le considèrent comme un agent omniprésent et très compétent. Pour moi, il est évident qu’il est (...)