Football Footgate: “Je ne défendrai jamais un repenti !”, assure le ténor du barreau Olivier Martins Nawal Bensalem

En devenant le premier repenti en Belgique de la nouvelle loi sur ce statut particulier possible depuis début août dernier, l’agent de joueurs Dejan Veljkovic a non seulement pu retrouver l’air libre mais il a suscité le débat tout au long de cette semaine sur cette loi initialement conçue dans la foulée des attentats, pour permettre d’obtenir des infos sur des terroristes de la part de leur(s) complice(s). Une loi qui , rappelons-le, permet un régime particulier pour les prévenus, accusés, condamnés, prêts à collaborer pleinement avec la justice. Du côté des avocats, on compte en revanche de nombreux réfractaires, dont le pénaliste Olivier Martins, très clair sur cette nouvelle loi : "Je refuserai de défendre un repenti !", s’exclame le pénaliste, catégoriquement opposé, dit-il, à ce système de délation. (...)