FootballPortrait Footgate: Dejan Veljkovic, le multimillionnaire serbe inconnu Yves Taildeman et Gilbert Dupont

Dejan Veljkovic réglait tout avec le sourire, mais dans l’ombre. Un portrait de la plaque tournante de l’affaire de corruption.



Tout comme Bayat , Veljkovic avait aussi certains clubs étrangers avec lesquels il faisait des affaires. Son club favori était la Lazio Rome. Il y a transféré trois grosses pointures : Milinkovic-Savic (Genk) pour 9 millions, et les Ostendais Jordan Lukaku (pour 5 millions) et Marusic (6,5 millions).



Ces dernières années, il avait quelque peu perdu son emprise sur les plus grands clubs, comme Anderlecht. (...)