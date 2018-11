© BELGA

Football Footgate: Anderlecht a versé 948.650 euros à Mogi Bayat en trois mois! Yves Taildeman

Anderlecht lui a versé 948 650 euros en trois mois. Les enquêteurs examinent les constructions via des paradis fiscaux avec des clubs étrangers.



Pour ceux qui en doutaient encore : si Mogi Bayat a fait fortune, c’est en grande partie grâce aux clubs belges. Pendant le printemps de cette année, les enquêteurs ont fait un classement des douze clubs qui avaient payé le plus à Bayat. Via nos collègues du Nieuwsblad, nous avons pu mettre la main sur les résultats de cette enquête interne et sur des écoutes qui prouvent combien Mogi Bayat était influent.





Quelques détails supplémentaires ont filtré au sujet de l’arrestation de Bayat, le 10 octobre, à son domicile de Lasne, très tôt le matin.



(...)