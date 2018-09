Contrairement à Liverpool, leur adversaire ce samedi dans le choc de la 5e journée de Premier League, les Spurs se distinguent grâce à une politique de transferts plutôt stable. Décryptage...



"Débrouillez-vous pour vendre le gars aux Anglais, histoire d’en tirer un max" . On imagine ce genre de punchlines lâchées dans les bureaux de dirigeants de club durant les semaines de mercato. Il faut dire que les équipes de Premier League ne brillent guère par leur avarice (ou leur bon sens, c’est selon) au moment de recruter. Mais un membre du Big Six semble faire preuve de plus de calme au moment de claquer des millions : Tottenham.



(...)