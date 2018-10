Au coup d’envoi ce mercredi soir sur la pelouse de Bruges, ils seront au mieux trois à être titulaires, tous en défense avec Djibril Sidibé, Kamil Glik et Jemerson. Trois survivants d’une époque pas si lointaine, celle où Monaco s’était hissé jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions avec le jeu le plus pétillant du continent, celle des soirées enfiévrées contre Manchester City ou Dortmund. Mais sur le Rocher, tout va très vite et le projet est clair, se voulant plus financier que sportif.

Ce démembrement a rapporté gros, 481,6 millions d’euros exactement, mais il pourrait coûter cher aussi. En attendant, voici ce que sont devenus les héros d’une saison historique marquée par un titre de champion de France acquis il y a 18 mois seulement. Si près, si loin…

(...)