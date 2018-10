Europe Prendre Messi pour lanterne Aurélie Herman

Plus que jamais, l’Argentin est le leader technique de Barcelone, qui traverse une période un peu trouble.



41 - 60 - 59 - 91 - 45 - 58 - 52 - 59 - 54 - 40. Qu’est-ce ? Les numéros gagnants du prochain EuroMillions ? Les codes nucléaires de Donald Trump ? Non, il s’agit des stats buts de Lionel Messi sur ces dix dernières années. Et comme on l’a déjà dit aussi souvent qu’il nous a impressionnés, elles dépassent toute logique humaine.



(...)