Auteur d’un triplé à l’Allianz Arena, le Diablotin a écœuré le Bayern Munich. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Dodi Lukebakio a sans aucun doute été le joueur belge du week-end. En inscrivant, à seulement 21 ans, un triplé face au Bayern Munich, l’ancien Anderlechtois et Carolo a permis au Fortuna Düsseldorf d’accrocher un partage inespéré à l’Allianz Arena. Dodi Lukebakio, déjà auteur de 9 buts cette saison (5 en Bundesliga et 4 en Coupe) revient sur cet exploit et évoque, avec beaucoup de maturité, son avenir et celui de son club.

Dodi, que vous inspire votre exploit face au Bayern Munich ?

(...)