Comme Chadli, Youri vit des moments compliqués et a été démoli dans la presse. Son entourage ne s’inquiète pas pour autant.

Zéro tir cadré, six points pris après seulement sept journées, soit le pire total du club depuis 2006/07 et même des sifflets “et encore, le public a été gentil”, a convenu Leonardo Jardim : Monaco trouve le moyen depuis le début de la saison de repousser un peu plus les limites de la médiocrité. La défaite à domicile contre Angers (0-1) a validé ce constat : le mal est profond. Parce que la formation alignée ressemble très fortement à une équipe-type. Où ni Nacer Chadli, ni Youri Tielemans ne parviennent à sortir la tête de l’eau, incarnant même le malaise qui ronge la Principauté entre un recrutement largement défaillant et des nouveaux cadres à des années-lumière de leur meilleur niveau.

(...)