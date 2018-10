649 matchs, 211 buts et 150 passes décisives. Tout ça, rien qu’avec la vareuse de Chelsea sur le dos (2001 - 2014). Le meilleur buteur de l’histoire des B lues (avec 114 buts de plus qu’Eden Hazard) s’apprête à vivre un moment émotionnellement très fort. Franck Lampard, légende vivante du club, est de retour dans le camp adverse. Non plus comme joueur, comme ce fut le cas lors de son bref passage à Manchester City il y a quatre ans, mais bien comme entraîneur.

(...)