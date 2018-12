Championnats étrangers Quatre candidats, des dizaines d'arguments: nos experts ont élu leur Ballon d'or RVP, Jo.L., N. Ch. et M.F.

Plus ouverte que ces dernières années, la remise du Ballon d'or risque de faire débat pendant plusieurs jours encore, peu importe le lauréat. Nos experts ont fait leur choix et exposent leurs arguments...



Romain Van der Pluym vote Luka Modric

Oublions son début de saison difficile. Dans un Real en plein changement, Luka Modric a peiné à trouver son rythme de jeu. Excusons-le, il s'est plié en quatre sur les six premiers mois de l'année.



(...)