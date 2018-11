Championnats étrangers Non, le Real n’a pas guéri tous ses maux Aurélie Herman

Les Merengues se sont lourdement inclinés contre Eibar (3-0).



On y a cru. Quinze buts et quatre victoires en autant de matches, on se disait que Santiago Solari était peut-être celui qu’il fallait au Real Madrid pour retrouver de cette aura qui fait peur partout en Europe. Mais la lourde défaite subie à Eibar a douché ce bel enthousiasme. Non, le Real n’a pas guéri tous ses maux. Loin s’en faut.



(...)