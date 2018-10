Championnats étrangers100% Web Nicolas Pépé, l'homme qui a remis Lille sur les rails Nicolas Christiaens

Presque quelconque sous Marcelo Bielsa, entraîneur vénéré par ses pairs, Nicolas Pépé est sublimé par Christophe Galtier au point d'être l'acteur principal du renouveau du LOSC et de faire exploser sa cote. Portrait d'un garçon qui affolera le marché des transferts dans les prochains mois.



Le contraste est saisissant. Après s'être battu pendant 37 journées pour le maintien, la saison dernière, voilà que Lille retrouve les hauteurs du classement (le club est actuellement deuxième derrière le PSG) et surtout une qualité de jeu qui rappellent presque l'ère Eden Hazard. Il faut dire que le club s'est offert un nouveau diamant à polir en la personne de Nicolas Pépé, en 2017. Et qu'après une saison passée à sauver les meubles, le garçon peut enfin profiter des spotlights offerts par les hauteurs du classement, retrouvés grâce à un recrutement malin et à une philosophie plus terre à terre que sous Bielsa. Retour sur les raisons d'une éclosion.



