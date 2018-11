En compagnie de Mario Innaurato, nos confrères d'Eleven Sports ont rencontré Lucas Biglia à Milan la semaine dernière. L'ancien Anderlechtois a répondu longuement aux questions de nos partenaires. Découvrez les moments forts de cet entretien avec celui qui a également décidé de mettre un terme à sa carrière internationale au terme de l'élimination en huitième de finale de la Coupe du monde.





Tu as annoncé ta retraite internationale après le 1/8ème de finale perdu face à la France. Pas de regrets ?

"Aucun. Que du contraire, j'ai plus de temps avec ma famille. Je suis désormais focalisé à 100% sur l'AC Milan. C'est une décision mûrement réfléchie. Le seul regret peut-être c'est de ne pas avoir été dans les meilleures conditions pour disputer cette Coupe du monde en Russie. Parce que j'avais une fracture aux vertèbres qui me faisait mal et avoir des mauvaises prestations je n'ai pas aimé. L'envie d'être là et revanchard par rapport à 2014 était présente, mais ce fut un échec. Il faut laisser la place aux jeunes. Ils ont 4 ans pour préparer le prochain Mondial."