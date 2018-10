Il n’est pas si loin le temps où Cristiano Ronaldo, Andrès Iniesta et Lionel Messi brillaient lors du Clasico. En réalité, c’était il y a un peu moins de six mois. Mais voilà, le premier est allé conquérir un nouveau territoire en Italie, le deuxième a décidé de terminer tranquillement une brillante carrière au Japon et le troisième s’est mal réceptionné lors du choc face au FC Séville. Diagnostic pour La Pulga ?

(...)