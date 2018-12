Après une année difficile à Milan, le Portugais a repris le fil de sa carrière à Séville.

"Quand je prendrai ma retraite, le Portugal sera entre de bonnes mains, car il a déjà trouvé un excellent attaquant: André Silva." Ce constat lapidaire est dressé par un certain Cristiano Ronaldo dans les colonnes de la Gazzetta dello Sports. Flatteur, peut-être, mais bonjour la pression pour le pauvre André Miguel Valente da Silva...

D'autant plus que trois ans après ses débuts pros sous le maillot de Porto, on ne sait toujours pas exactement ce que l'attaquant de 23 ans (il est né le 6 novembre 1995 aux alentours de la ville des Dragons) a réellement dans le bide. Pourquoi ? À cause d'une certaine irrégularité que l'actuel buteur du FC Séville va devoir corriger pour réellement marcher dans les pas de CR7.



(...)