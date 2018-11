"Quand j’aurai commencé à jouer régulièrement avec Nantes, on fera l’interview", nous avait-il répondu juste après son départ au FC Nantes, le 30 août dernier, dans les dernières heures du mercato estival.

Kara titularisé quatre fois ces dernières semaines, on le relance par un petit message. Il nous rappelle dans la foulée : "OK, on fait l’interview, comme promis." Le défenseur sénégalais a toujours été un homme de parole.

À bientôt 29 ans (il les fêtera dans deux semaines), il avait envie de s’exprimer sur sa nouvelle vie en Ligue 1 mais surtout sur son départ précipité d’Anderlecht à la toute fin du dernier mercato. Un départ par la petite porte après trois saisons et un titre au Sporting.

Comment allez-vous ?

"Ça va mieux. Les résultats commencent à venir à Nantes après une période compliquée. Mais bon, on doit garder les pieds sur terre."

Vous savez qu’on a reparlé de vous à Anderlecht il y a peu ?

(...)