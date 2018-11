Après avoir parlé de ses retrouvailles avec la Juventus Turin, Leonardo Bonucci s'épanche sur divers thématiques, dont le statut des Diables rouges et la Squadra azzurra.

Nos confrères et partenaires d'Eleven Sports ont rencontré dernièrement à Turin le défenseur de la Juventus. Leonardo Bonucci évoque l'équipe nationale italienne, la non-qualification pour la dernière Coupe du monde et les Diables. Morceaux choisis.





Que manque-t-il à la Squadra azzurra pour briller de nouveau ?

"Il manque l'expérience. Nous avons la qualité et le talent, la preuve avec l'expérience de ceux qui jouent la C1 ou depuis des années. On a de jeunes et talentueux joueurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer au niveau international et ça explique la raison pour laquelle la gestion de la pression est compliquée. Mais on a fait un bon début et c'est important de le remarquer parce que ça n'a pas été facile après la non-qualification pour le Mondial. Maintenant, on doit être derrière Roberto Mancini. Il a une belle idée du football. Il ne nous met pas plus de pression, ce qui n'est pas le cas de la presse et des supporters."

Quelle est précisément cette méthode Mancini ?

"On en parlait lors du précédent rassemblement avec les Azzurri. Nous avons passé dix jours relax. Non pas qu'on ne travaille pas, mais on vit l'équipe nationale comme il y a 20 ans, du temps de Lippi. Il n'y a pas de méthode juste ou pas juste, mais en ce moment l'important c'est de mettre les jeunes dans de bonnes dispositions, sans leur mettre trop de pression, et leur permettre de s'exprimer. Et c'est ce que Mancini est en train de faire. Je suis très heureux de travailler sous ses ordres. Je suis très confiant pour la suite. On a vu des choses intéressantes lors des deux derniers matches."

Comment as-tu vécu la non-qualification à la Coupe du monde en Russie ?

(...)