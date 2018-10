Dans quelle galère est-il allé se fourrer, Thibaut Courtois ?

Cinquième de la Liga, déjà un peu distancé par un Barça qui tousse lui aussi, le Real Madrid est en plein doute. Pire, il réalise le plus mauvais départ de son histoire, avec quatorze maigres points pris en neuf journées, et pulvérise le record de sa plus longue période sans marquer datant de 1985.

