Championnats étrangers Le Real et le Bayern, deux grands malades Jonathan Lange

Le Bayern, humilié à domicile par Mönchengladbach (0-3), et le Real, tombé à Alaves (0-1) sont dans le dur.



Krise ou Crisis. Inutile d’avoir fait allemand ou espagnol première langue pour saisir la gravité de la situation à laquelle font face le Bayern Munich et le Real Madrid.



Les Munichois se sont fait ridiculiser à domicile par le Mönchengladbach de Thorgan Hazard quand Thibaut Courtois et ses partenaires ont sombré dans les arrêts de jeu à Alaves, le portier manquant d’autorité dans sa surface. Preuve que ces deux grands d’Europe sont bien malades…