Championnats étrangers Le Mou toujours dans le dur Jonathan Lange

Manchester United a été accroché par Arsenal (2-2).



Cette fois-ci, il n’y a pas eu de Marouane Fellaini pour jouer les sauveurs et masquer les carrences de Manchester United. Pas plus qu’un but de Romelu Lukaku qui, à Old Trafford, se fait attendre depuis le mois de mars.



(...)