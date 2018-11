En plus d’être sélectionné par Roberto Martinez pour affronter l’Islande et la Suisse (sans certitude de jouer), Romelu Lukaku fera partie du groupe de Manchester United pour le duel que tous les fans de football attendent avec impatience : The Derby of Manchester. "Il pourrait être prêt. Il s’est en tout cas entraîné ce vendredi avec l’équipe", a confié son entraîneur, José Mourinho.

Big Rom n’a plus foulé les pelouses anglaises depuis deux semaines et sa montée au jeu face à son ancien club, Everton. Le week-end dernier, il n’avait pas effectué le déplacement à Bournemouth avec les Red Devils en raison de douleurs ressenties la veille à l’entraînement. Il n’était pas non plus présent dans l’équipe qui s’est imposée en toute fin de rencontre sur la pelouse de la Juventus Turin en Ligue des champions ce mercredi.

Le voilà de retour, mais pas à 100 %. Reste donc à savoir si l’attaquant belge sera en mesure ou non de débuter la partie. Romelu Lukaku est en tout cas assoiffé de revanche. Car ses rencontres avec Manchester City se sont rarement bien passées durant sa carrière. En témoignent (...)