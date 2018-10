"Je suis derrière toi."

On se retourne en voyant la notification Whatsapp. Pas de signe d’une grosse Lamborghini ou d’une Aston Martin. La première impression est certainement celle qui en dit le plus long sur une personne. Nous sommes le long de Craven Cottage, le mythique stade de Fulham, et Denis Odoi nous dépasse pour nous dire de le suivre. Il saute en dehors de son Audi et va discuter avec le garde.

Il a méticuleusement tout prévu pour qu’on puisse faire une interview dans la salle réservée aux joueurs. Posé dans un grand canapé, le Louvaniste explique comment un gars de Lokeren est devenu titulaire en Premier League.

D’abord, désolé pour la curiosité, est-ce que votre vie a changé depuis quelques mois ?

"Je ne sais pas trop. Mais je ne pense pas qu’on parle davantage de moi en Belgique. Tu es d’ailleurs le premier journaliste à venir me rendre visite."

Et nous avons fait l’aller/retour en voiture juste pour vous… (rire)

"Vraiment ? C’est cool ! (rire)"

En même temps, ça en vaut la peine pour un défenseur de Premier League, non ? Avant, on faisait la fête quand on avait un titulaire en Eredivisie…

"Ouais mais il suffit de regarder notre équipe nationale pour voir ce qui a changé. Je suis à Fulham, je profite, je fais le job et on verra ce qui se passe."

C’est fabuleux ce qui vous arrive !

"Je profite du temps de jeu qu’on m’offre. Après, je sais que je commets encore des erreurs comme le week-end passé. J’apprends encore à 30 ans ! Je dois avouer que ça va plus vite ici qu’en Belgique. Il faut savoir réagir. La mentalité (...)