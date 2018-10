Petite question : qui est, depuis le début de la saison, le meilleur passeur d’Europe ? Neymar ? Non. Ivan Rakitic ? Non plus. Luka Modric ? Encore moins. Cristiano Ronaldo ? Toujours pas. Il s’agit de Jadon Sancho.

Si son nom ne vous évoque pas encore grand-chose, un petit visionnage des highlights de Dortmund s’impose. Le petit prodige, 18 ans depuis le mois de mars, y brille. Et ce chiffre résume son explosion : en Bundesliga, (...)