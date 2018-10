Championnats étrangers En toute sérénité, service minimum pour City à Tottenham Jérôme Brys

Les Citizens ont maîtrisé leur sujet et De Bruyne a joué vingt petites minutes.



"Venir jouer à Tottenham, c’est toujours difficile. Si quelqu’un peut me dire que venir ici, c’est facile, qu’il vienne. Mais je ne le connais pas." Avant le début de la rencontre, Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens, se montrait très prudent face cette équipe des Spurs qui réalise le meilleur début de championnat de son histoire.



Et il avait raison sauf qu’il a...