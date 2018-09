La poignée de mains symbolisera l’affrontement de deux mondes. Une sorte de raccourci entre l’ancien et le nouveau. Ce samedi, juste avant le coup d’envoi de Mönchengladbach - Schalke, Dieter Hecking s’en ira saluer Domenico Tedesco. Le premier reste ce que les Allemands appellent un routinier, l’un des techniciens les plus expérimentés de Bundesliga qui, après avoir dirigé Hanovre, Nüremberg ou Wolfsbourg, va connaître sur le banc du Borussia le 387e match de sa carrière en D1 allemande. Le second n’a derrière lui qu’une seule saison dans l’élite et incarne, à 33 ans, ce vent nouveau qui séduit l’Allemagne.



(...)