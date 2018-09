​Watford réalise un sans-faute en Premier League et entend conserver son invincibilité face à Manchester United. Mais d'où les Hornets tirent-ils cette forme olympique ?

Liverpool et Chelsea sont toujours invaincus en championnat. Et donc ? Le constat n'est guère étonnant lorsqu'on connaît les ambitions des Reds et des Blues. Ce qui l'est plus est de voir que seul Watford est parvenu à suivre le rythme des deux membres du Big Six après quatre journées. Avec leur effectif sans star et leur habitude à se retrouver dans le ventre mou anglais en fin de saison, les Hornets s'apparentent plutôt à d'inoffensifs insectes, et non à de redoutables frelons.



Mais l'équipe de Christian Kabasele a frappé un gros coup en venant à bout de Tottenham lors de la troisième journée, confirmant que cette forme actuelle ne doit rien à un coup de chance. Un surrégime, peut-être, du hasard, sans doute pas. Alors que les Londoniens s'apprêtent à affronter leur deuxième gros morceau de la saison (Manchester United), le spectre d'un destin à la Burnley, septième la saison dernière malgré un budget minimaliste, plane sur Vicarage Road.(...)