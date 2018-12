Coéquipiers durant une saison et demie à Chelsea, Thibaut Courtois et Michy Batshuayi seront ce samedi soir opposés dans un duel d’équipes malades en Liga. Depuis le début de saison, le Real Madrid (6e) et Valence (11e) enchaînent les mauvaises performances. Et forcément, comme leurs coéquipiers, les deux Diables sont critiqués.



(...)