Championnats étrangers Conte et le Real Madrid: pourquoi c’est compliqué Jonathan Lange

Annoncée comme acquise, l’arrivée de l’Italien au Real est compromise. Au point de relancer l’hypothèse d’un intérim prolongé de Solari et celle, moins réaliste, de l’arrivée de Martinez…



Dans un monde idéal, le dirigeant aurait même aimé faire revenir José Mourinho. Ce qui paraît impossible vu que le Portugais est sous contrat avec Manchester United et que l’hypothèse d’un come-back s’est très vite heurtée aux cadres du vestiaire et notamment à Sergio Ramos et Marcelo.



Le marché étant limité, la priorité s’est vite nommée Antonio Conte. Comme le Special One, l’Italien est réputé pour son intransigeance mais aussi sa rigueur tactique. Tout en ayant un avantage de taille : il apparaît comme le seul technicien de classe mondiale actuellement libre de tout contrat.