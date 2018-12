Quel attaquant de bientôt vingt ans (il les fêtera... ce dimanche !) a claqué un quintuplé cette saison et possède déjà une Coupe et quatre titres nationaux ? Leroy Sané ? Trop vieux. Jean-Kevin Augustin ? Pareil. Patrick Cutrone ? Pas assez titré. Non, le mystérieux joueur n'est autre que Luka Jovic, l'avant-centre de Francfort, le seul à faire jeu égal avec Paco Alcacer en Allemagne.

