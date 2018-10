Wanderson, formé au Standard, évolue chez le prochain adversaire européen des Liégeois.

C’est ce mercredi matin que la délégation de Krasnodar quittera la Russie pour poser le pied sur le tarmac de Liège. Un long voyage qui doit permettre à l’autoritaire leader du groupe J d’Europa League de poser un peu plus les jalons de sa qualification pour les seizièmes de finale. Le noyau ne regorge pas de joueurs à la réputation ronflante mais quelques noms ont, tout de même, une sonorité bien connue dans notre compétition : Uros Spajic (ex-Anderlecht), Tornike Okriashvili (ex-Genk) et, surtout, Wanderson (ex-Standard et fils de Wamberto).

Sans surprise, l’ailier attend cette rencontre avec impatience, même s’il avoue ne pas connaître grand-chose de l’équipe qu’il affrontera...

Comment pourriez-vous nous décrire cette équipe de Krasnodar ?

"Cette saison, nous développons un jeu beaucoup plus technique car nous aimons tous toucher le ballon et le faire circuler rapidement au sol. C’était moins le cas lors de la dernière campagne mais plusieurs anciens serviteurs du club, qui avaient un autre style de jeu, sont partis lors du dernier mercato estival."

(...)