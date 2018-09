Imaginez l’AFC Tubize en poules de la Ligue Europa. Impossible ? Ça se passe pourtant près de chez vous. Ce jeudi soir, les Luxembourgeois du F91 Dudelange et leurs 3 millions de budget (un peu moins que les Brabançons en D1B) vont défier l’AC Milan où le seul Gonzalo Higuain touche deux fois toute la trésorerie annuelle du champion en titre de la BGL Ligue. Un exploit rafraîchissant que l’on doit, en partie, à un Bruxellois : Yassine Benajiba, 33 ans et ancien espoir du foot belge quand il évoluait à Mouscron au début des années 2000. Manager sportif de Dudelange ces deux dernières années après y avoir terminé sa carrière de joueur, il a permis au club de franchir un cap via 19 transferts, dont quelques grands noms comme le défenseur Milan Bisevac (ex-PSG et Lazio) et le médian Marc-André Kruska (ex-Dortmund et Bruges).

Juste avant le plus grand match officiel de l’histoire du foot luxembourgeois, Benajiba a pourtant annoncé sa démission.