Champions League Witsel, 1680 jours plus tard Nicolas Christiaens

Quatre ans et demi après un huitième de finale disputé avec le Zenit contre… Dortmund, Axel Witsel va jouer un match contre une équipe du top européen, ce mercredi, face à l'Atlético Madrid. Avec des Borussen où il trône déjà tout en haut de la hiérarchie d'un milieu de terrain pourtant très dense.



Avec tout le respect que l'on a pour Valence, Séville, les ténors des championnats russe et chinois, Monaco ou Bruges, cela fait un bail que le Diable rouge n'a pas joué une toute grande affiche en club. Cela date de la Champions League 2013-2014, lorsque le Zénit avait affronté, tenez-vous bien, l'Atlético Madrid en phase de groupe (défaite 3-1 et nul 1-1) et Dortmund en huitième de finale (élimination après une défaite 2-4 à domicile et une victoire 1-2 à l'extérieur).



Malgré ses exils en Russie et en Chine, le Diable a eu plusieurs opportunités de prouver que son rendement personnel n'avait jamais subi cette absence de match au plus haut niveau.



(...)