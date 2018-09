Hans Vanaken était particulièrement déçu au coup de sifflet final!

"Quelle déception ! On a joué un match compact, on a développé du bon football, on s’est créé cinq occasions, on a imposé un bon pressing, on n’a presque rien cédé avant le repos. Mais on a perdu. Pourquoi ? On n’a plus assez gardé le ballon et un peu trop perdu notre football. Cela ne doit pas se reproduire mais on doit aussi retenir le positif."

Il a tapé dans l'oeil d'Axel Witsel