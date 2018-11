Son réveil coïncide avec la mise en sommeil de Romelu Lukaku. À qui Anthony Martial a chipé le leadership de l’attaque de Manchester United.

Quand le Diable, absent ce mercredi soir à Turin pour cause de blessure, n’a plus marqué depuis le 15 septembre dernier, le Français, avec ses six réalisations en douze apparitions (dont cinq lors des quatre dernières journées de championnat, soit sa meilleure série depuis son arrivée) s’est imposé comme le meilleur buteur des Red Devils. Passant du rôle de quasi indésirable à celui d’incontournable.

Un grand écart né d’une relation parfois étrange avec José Mourinho symbolisé par l’épisode de la tournée américaine estivale.

(...)