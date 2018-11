Les doutes qui pouvaient exister sur leur participation à la rencontre se sont évaporés. Le Paris SG pourra bien compter sur Neymar et Kylian Mbappé même si le Brésilien, victime d’une élongation à l’adducteur gauche, ne sera pas à 100 %. Comme Liverpool pourra aligner Sadio Mané, fiévreux en début de semaine. Ce qui permettra de voir sur la pelouse du Parc des Princes deux des meilleurs trios d’attaquants d’Europe avec côté parisien Neymar, Mbappé et Cavani et côté Liverpool Roberto Firmino, Mané et Mohamed Salah.

