Champions League La magie rouge opère toujours Jonathan Lange

Dans une ambiance et une fin de match incroyable, Liverpool a battu Naples pour se qualifier et éliminer les Italiens (1-0).



Jürgen Klopp avait prévenu. "Il faut que l’on crée une atmosphère spéciale, à Anfield, et que l’on s’en serve. On a une vraie chance. Si quelque chose de spécial peut arriver, c’est ici".



(...)