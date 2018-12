Il était peut-être, avec Jorginho, le joueur qui incarnait le plus la philosophie de Maurizio Sarri. Mais, près de six mois après le départ du technicien et son remplacement par Carlo Ancelotti, Dries Mertens en arrive presque à lutter avec Marek Hamsik ou Lorenzo Insigne pour s’afficher comme le visage de la mutation napolitaine dictée par l’ancien entraîneur du Bayern Munich.

Érigé au rang de symbole du jeu de Sarri avec son déménagement en pointe dans son rôle de faux 9 mais de vrai buteur, le Louvaniste s’est parfaitement accommodé au pragmatisme d’Ancelotti.

Qu’il a peut-être même provoqué d’une certaine manière dans le 4-4-2 désormais tissé par Don Carlo.

(...)