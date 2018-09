De ses retrouvailles avec la Ligue des Champions à sa rapide adaptation dans un club qui lui sied, Axel Witsel n'a éludé aucun sujet lorsque nous l'avons rencontré à Dortmund.

C’est au terme de la rencontre entre son Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort que le Diable Rouge a répondu à nos questions. Un match qu’il a débuté sur le banc, avant de venir secouer un cocotier moribond dans les vingt dernières minutes.



Il vous a mis sur le banc pour cette rencontre contre Francfort, comment l'avez-vous accueilli ?

"Je préfère toujours jouer mais on a beaucoup de matches et j’ai disputé toute la rencontre de mardi dernier contre l’Islande. Le coach a donc décidé de me laisser un peu au repos, surtout qu’on va maintenant disputer sept rencontres en trois semaines. On a fait tourner pour mieux repartir dès le match contre Bruges."

(...)