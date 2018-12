Après deux ans de silence, voici la première interview d’Enzo Scifo, que Michael Verschueren va contacter pour une entrevue.

On croyait qu’il avait disparu de la planète. Mais, dimanche soir, Enzo Scifo (52 ans) a effectué sa réapparition sur le terrain de son Parc Astrid sous les applaudissements de tous les supporters. Puis, Scifo s’est installé aux côtés du président Marc Coucke, comme c’est devenu la tradition à Anderlecht.

De bonne source, nous avons appris qu’Anderlecht et, plus précisément, Michael Verschueren, va se mettre autour de la table avec Scifo pour voir s’il peut signifier quelque chose pour le club. Une fonction n’a pas encore été définie. Contacté par nos soins, Scifo a réagi : "J’espère qu’ils me contacteront. Je suis disponible et à l’écoute. J’ai toujours dit que j’aimerais retravailler avec ce club-là. Mon souhait est de renouer avec le foot, tout le monde le sait. Seules les mauvaises langues pensent que je ne m’intéresse plus au football."

Enzo a donc brisé le silence. Il y avait plus de deux ans - après avoir démissionné comme entraîneur de l’équipe nationale U21 - qu’il n’avait plus parlé dans les médias. "Je ne suis pas du genre à vouloir me vendre quand je suis sans emploi", s’explique Scifo.

Depuis quand n’étiez-vous plus allé à Anderlecht ?

"Depuis Anderlecht - Bruges d’il y a environ un an (NdlR : le 0-0 du 5 novembre 2017) . J’avais été invité dans les loges par un sponsor, pas par la direction comme maintenant."

