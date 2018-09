Jadis joueur de flanc, le Franco-Malien a déjà inscrit 7 des 8 buts de son équipe

Si l’Union a connu un début de saison chaotique, ce qui n’a rien d’étonnant vu un staff et un effectif qui ont été complètement chamboulés et ont dû apprendre à se connaître tout en découvrant la Division 1B, elle a pu compter sur son attaquant franco-malien Youssfou Niakaté pour alimenter le marquoir. Avec un bilan personnel de sept réalisations sur les 8 réussies jusqu’ici par son équipe en l’espace de six rencontres, l’ancien sociétaire de Créteil et de Boulogne est devenu indispensable, alors qu’il était auparavant plutôt utilisé, de son propre aveu, comme un joueur de flanc. Contre Roulers, sa magnifique talonnade a débloqué la situation, alors qu’il n’avait guère été en réussite jusque-là. Et quelques minutes plus tard, il a plié la rencontre grâce un but de renard des surfaces.

(...)