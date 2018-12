Union Saint-Gilloise Union - Knokke: Henri Petersen espère voir l’histoire enfin se répéter Jean-François Delisse

L’ex-médian était de la campagne 1968-1969 où la RUSG avait atteint les demi-finales.



Près de 50 ans après avoir atteint les demi-finales de la Coupe, les Saint-Gillois ont enfin à nouveau l’opportunité d’atteindre au minimum le stade précédent avec la venue de Knokke, qui joue le maintien un échelon plus bas qu’eux. Parmi les supporters les plus fervents, on retrouve… d’anciens joueurs de cette cuvée 1968-1969, comme Henri Petersen. À près de 75 ans - il les fêtera le 16 de ce mois -, l’ancien demi-droit n’a rien oublié de cette épopée, ni de ses débuts à l’Union.



"Ma famille vivait au centre-ville et à part mon père, tout le monde y supportait le Daring, plus proche géographiquement. Mais mon paternel, lui, ne vivait que pour l’Union. (...)