On a enfin revu avec plaisir le portier d’origine hennuyère Adrien Saussez, héros de la saison dernière, lorsqu’il gagna des points importants, notamment en stoppant le penalty du maintien à Tubize. Mais avec l’arrivée de nombreux joueurs étrangers, dont le dernier rempart norvégien Anders Kristiansen, l’ex-gardien de Mons et de Tubize a dû ronger son frein dès l’entame de la saison, n’apparaissant sur la pelouse que lors de l’entrée en lice de la RUSG en Coupe face aux modestes Anversois de City Pirates. Mais, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il était enfin sur le terrain pour affronter coup sur coup Anderlecht puis OHL. "Anders est indisponible pour quelques semaines. C’est l’occasion pour moi de me montrer, je ne vais pas le cacher, même si c’est dommage pour mon concurrent d’être écarté sur blessure", explique-t-il.

