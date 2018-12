En stoppant deux tirs au but et en effectuant plusieurs arrêts de classe, le gardien a été décisif.

Le portier de la RUSG Adrien Saussez (27 ans) est un homme attachant, qui ne manie pas la langue de bois et ne fuit pas ses responsabilités, ne refusant jamais de s’exprimer, même dans les moments les plus délicats. Au soir de la décevante prestation des siens à Tubize, le 2 décembre dernier, il ne s’était pas défilé, une fois de plus, reconnaissant avec beaucoup d’honnêteté les manquements de son équipe ce jour-là.

Mais après la qualification historique aux dépens de Genk, le ton était forcément plus enjoué. D’autant qu’en stoppant deux tirs au but et en réalisant plusieurs arrêts importants, il avait été, avec Percy Tau, l’un des principaux artisans de l’exploit sensationnel réalisé par son équipe. Ses dirigeants ont bien fait de prolonger récemment son contrat jusque fin juin 2021.

(...)