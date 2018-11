Conscients de la supériorité malinoise, les Saint-Gillois sont déjà tournés vers la 2e tranche.



Défaits à Malines sans avoir démérité et après avoir tout de même enchaîné dix matchs sans revers, si on tient compte de leur succès en Coupe à Anderlecht, les Saint-Gillois étaient fiers du parcours accompli durant cette première tranche qu’ils ont achevée à la deuxième place, à l’image de leur coach Luka Elsner. Lequel a dû composer avec un noyau fortement modifié et tardivement constitué. Mais le Slovène a réussi à en faire une équipe agréable à voir jouer tout en la rendant efficace, après des débuts hésitants.



